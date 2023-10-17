Столичный чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены на 13 млн

Столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР

Детали: Согласно материалам следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей столицы не указал недвижимое имущество, принадлежащее его жене, а именно 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок. Указанное имущество находится в Киеве и Киевской области.

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Сведения, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 11, 9 млн гривен.

В дальнейшем, в декларации за 2021 году чиновник снова не задекларировал указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.

На этот раз данные отличались от достоверных на сумму 12,7 млн гривен.

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Следствие в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.