Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столичный чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены на 13 млн

Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 16:24
Столичный чиновник ГСЧС забыл задекларировать имущество жены на 13 млн
фото иллюстративное

Столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР

Детали: Согласно материалам следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей столицы не указал недвижимое имущество, принадлежащее его жене, а именно 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок. Указанное имущество находится в Киеве и Киевской области.

Реклама:

Сведения, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 11, 9 млн гривен.

В дальнейшем, в декларации за 2021 году чиновник снова не задекларировал указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.

На этот раз данные отличались от достоверных на сумму 12,7 млн гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Темы: ГСЧСдекларациипрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
ГСЧС
Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек
В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
Притворялся спасателем, чтобы корректировать удары: СБУ задержала одессита
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: