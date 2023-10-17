Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столичный чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены на 13 млн

Валентина РоманенкоВторник, 17 октября 2023, 16:24
Столичный чиновник ГСЧС забыл задекларировать имущество жены на 13 млн
фото иллюстративное

Столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР

Детали: Согласно материалам следствия, в декларации за 2020 год заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей столицы не указал недвижимое имущество, принадлежащее его жене, а именно 4 квартиры, 4 нежилых помещения, 4 машиноместа, жилой дом и земельный участок. Указанное имущество находится в Киеве и Киевской области.

Реклама:

Сведения, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от достоверных на общую сумму 11, 9 млн гривен.

В дальнейшем, в декларации за 2021 году чиновник снова не задекларировал указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.

На этот раз данные отличались от достоверных на сумму 12,7 млн гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Темы: ГСЧСдекларациипрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
ГСЧС
Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек
В Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
Притворялся спасателем, чтобы корректировать удары: СБУ задержала одессита
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: