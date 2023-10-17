Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вірменія готова до мирної угоди з Азербайджаном до кінця року - Пашинян

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 16:55
Вірменія готова до мирної угоди з Азербайджаном до кінця року - Пашинян
Нікол Пашинян, Getty Images

Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця 2023 року, заявив її прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Джерело: Пашинян під час виступу в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Азатутюн

Деталі: Пашинян наголосив, що Єреван готовий підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності одне одного, а також передбачатиме відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, через які вони проходять.

Реклама:

Зокрема, за словами прем'єра, вірменська сторона готова відкрити Мегринську залізницю, але не як екстериторіальний коридор.

Пашинян також висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може зробити питання екстериторіального коридору приводом для нового нападу на Вірменію і захоплення територій.

У своїй промові вірменський прем'єр попросив підтримки у європейських парламентарів у процесі встановлення миру в регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Пашинян зазначив, що формальні союзники Вірменії не допомогли в питанні розв'язання проблем безпеки Вірменії та вірмен Нагірного Карабаху.

Зокрема, Пашинян сказав, що, коли 100 тисяч вірмен втекли з Нагірного Карабаху до Вірменії внаслідок нападу Азербайджану, "наші союзники у сфері безпеки не лише не допомогли, а й публічно закликали до зміни влади у Вірменії, до повалення демократичного уряду".

Нагадаємо:

  • За даними видання Politico, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.
  • У вересні азербайджанський президент Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор", який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом Нахічевань - смугою азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною. 
  • У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор "подобається це Вірменії чи ні".

Теми: ВірменіяАзербайджанмир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Вірменія
Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico
Алієв пропонує Грузії бути посередником між Азербайджаном і Вірменією
Позов Вірменії проти Азербайджану: Суд ООН призначив дату слухання
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: