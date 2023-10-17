Армения готова к мирному соглашению с Азербайджаном до конца года - Пашинян

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года, заявил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: Пашинян во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн

Детали: Пашинян отметил, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, через которые они проходят.

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В частности, по словам премьера, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор.

Пашинян также выразил опасения, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос экстерриториального коридора поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своей речи армянский премьер попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

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Пашинян отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности страны и армян Нагорного Карабаха.

В частности, Пашинян сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призвали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".

Напомним: