Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армения готова к мирному соглашению с Азербайджаном до конца года - Пашинян

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 16:55
Армения готова к мирному соглашению с Азербайджаном до конца года - Пашинян
Никол Пашинян, Getty Images

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2023 года, заявил ее премьер-министр Никол Пашинян.

Источник: Пашинян во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Азатутюн

Детали: Пашинян отметил, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также предусматривать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, через которые они проходят.

Реклама:

В частности, по словам премьера, армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор.

Пашинян также выразил опасения, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос экстерриториального коридора поводом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

В своей речи армянский премьер попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

ВИДЕО ДНЯ

Пашинян отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности страны и армян Нагорного Карабаха.

В частности, Пашинян сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призвали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".

Напомним:

  • По данным издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан может готовить вторжение в Армению в ближайшее время.
  • В сентябре азербайджанский президент Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.
  • В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор, "нравится это Армении или нет".

Темы: АрменияАзербайджанмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Армения
Азербайджан планирует вторжение в Армению – Politico
Алиев предлагает Грузии быть посредником между Азербайджаном и Арменией
Иск Армении против Азербайджана: Суд ООН назначил дату слушания
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: