Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон заявив, що через ісламський тероризм під загрозою вся Європа

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 18:30
Макрон заявив, що через ісламський тероризм під загрозою вся Європа
Емманюель Макрон, Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі країни Європи у небезпеці через зростання ісламістського тероризму.

Джерело: Макрон під час візиту до албанської столиці Тирани, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Ми знову побачили це вчора в Брюсселі. Всі європейські держави вразливі, і дійсно спостерігається сплеск ісламістського тероризму".

Реклама:

Деталі: Він також висловив підтримку Бельгії, у столиці якої напередодні стався теракт.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність з нашими бельгійськими друзями", – додав Макрон.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них. 
  • Вранці підозрюваного терориста затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні. 
  • Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським прем’єром заявив, що усе вказує на те, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".  

Теми: МакронЄвропаісламтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Макрон
Макрон анонсував поїздку на Близький Схід найближчим часом
Макрон запропонував надати острову Корсика обмежену автономію
Макрон відкинув заклик Папи проявляти більше милосердя до мігрантів
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: