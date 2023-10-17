Макрон заявив, що через ісламський тероризм під загрозою вся Європа

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі країни Європи у небезпеці через зростання ісламістського тероризму.

Джерело: Макрон під час візиту до албанської столиці Тирани, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Ми знову побачили це вчора в Брюсселі. Всі європейські держави вразливі, і дійсно спостерігається сплеск ісламістського тероризму".

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Деталі: Він також висловив підтримку Бельгії, у столиці якої напередодні стався теракт.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність з нашими бельгійськими друзями", – додав Макрон.

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