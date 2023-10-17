Макрон заявив, що через ісламський тероризм під загрозою вся Європа
Вівторок, 17 жовтня 2023, 18:30
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що всі країни Європи у небезпеці через зростання ісламістського тероризму.
Джерело: Макрон під час візиту до албанської столиці Тирани, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова: "Ми знову побачили це вчора в Брюсселі. Всі європейські держави вразливі, і дійсно спостерігається сплеск ісламістського тероризму".
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Деталі: Він також висловив підтримку Бельгії, у столиці якої напередодні стався теракт.
"Ми підтверджуємо нашу солідарність з нашими бельгійськими друзями", – додав Макрон.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина, яка виявилась ісламістським терактом. Як стало відомо, нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами і схоже, що нападник умисно стріляв у них.
- Вранці підозрюваного терориста затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і за кілька годин помер у лікарні.
- Прем’єр Швеції після спілкування з бельгійським прем’єром заявив, що усе вказує на те, що теракт був спрямований "проти Швеції і шведських громадян".