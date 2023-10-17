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Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 18:30
Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа
Эмманюэль Макрон, Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы в опасности из-за роста исламистского терроризма.

Источник: Макрон во время визита в албанскую столицу Тирану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Мы снова увидели это вчера в Брюсселе. Все европейские государства уязвимы, и действительно наблюдается всплеск исламистского терроризма", – отметил Макрон.

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Детали: Он также выразил поддержку Бельгии, в столице которой накануне произошел теракт.

"Мы подтверждаем нашу солидарность с нашими бельгийскими друзьями", – добавил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами. 
  • Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.
  • Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".

Темы: МакронЕвропаисламтерроризм
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