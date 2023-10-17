Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы в опасности из-за роста исламистского терроризма.

Источник: Макрон во время визита в албанскую столицу Тирану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Мы снова увидели это вчера в Брюсселе. Все европейские государства уязвимы, и действительно наблюдается всплеск исламистского терроризма", – отметил Макрон.

Реклама:

Детали: Он также выразил поддержку Бельгии, в столице которой накануне произошел теракт.

"Мы подтверждаем нашу солидарность с нашими бельгийскими друзьями", – добавил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ