Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 18:30
Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа
Эмманюэль Макрон, Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы в опасности из-за роста исламистского терроризма.

Источник: Макрон во время визита в албанскую столицу Тирану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Мы снова увидели это вчера в Брюсселе. Все европейские государства уязвимы, и действительно наблюдается всплеск исламистского терроризма", – отметил Макрон.

Реклама:

Детали: Он также выразил поддержку Бельгии, в столице которой накануне произошел теракт.

"Мы подтверждаем нашу солидарность с нашими бельгийскими друзьями", – добавил он.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами. 
  • Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.
  • Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".

Темы: МакронЕвропаисламтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Макрон
Макрон анонсировал поездку на Ближний Восток в ближайшее время
Макрон предложил предоставить острову Корсика ограниченную автономию
Макрон отверг призыв Папы проявлять больше милосердия к мигрантам
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: