Макрон заявил, что из-за исламского терроризма под угрозой вся Европа
Вторник, 17 октября 2023, 18:30
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все страны Европы в опасности из-за роста исламистского терроризма.
Источник: Макрон во время визита в албанскую столицу Тирану, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Прямая речь: "Мы снова увидели это вчера в Брюсселе. Все европейские государства уязвимы, и действительно наблюдается всплеск исламистского терроризма", – отметил Макрон.
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Детали: Он также выразил поддержку Бельгии, в столице которой накануне произошел теракт.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с нашими бельгийскими друзьями", – добавил он.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба, которая оказалась исламистским терактом. Как стало известно, нападавший выкрикивал "Аллах акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших от рук террориста оказались шведскими футбольными фанатами.
- Утром подозреваемого террориста задержали в одном из районов бельгийской столицы, во время задержания он получил серьезные ранения и через несколько часов умер в больнице.
- Премьер Швеции после общения с бельгийским коллегой заявил, что теракт был направлен "против Швеции и шведских граждан".