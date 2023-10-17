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Пашинян: Вірменія готова зблизитись з ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 19:05
Пашинян: Вірменія готова зблизитись з ЄС
Нікол Пашинян, Getty Images
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян каже, що Європейський Союз є ключовим партнером його країни, і вона готова бути якнайближче до ЄС.

Джерело: Пашинян під час виступу в Європарламенті, який наводить News.am, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Можу чітко і впевнено заявити: Республіка Вірменія готова бути ближче до Європейського Союзу настільки, наскільки Європейський Союз вважає це можливим. У нашій спільній заяві з президенткою (Єврокомісії – ред.) фон дер Ляєн йдеться: "У ці важкі часи ЄС і Вірменія стоять пліч-о-пліч".

Деталі: Він додав, що Вірменія очікує продовження співпраці з ЄС у напрямках реформування поліції, рятувальної служби, незалежної судової системи, реформи освіти та державного управління.

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"Ми налаштовані на подальше зміцнення відносин між ЄС і Вірменією. У довгостроковій перспективі Європейський Союз і Вірменія сповнені рішучості зміцнювати свої економічні зв’язки, працюючи над розкриттям повного потенціалу Угоди про всеосяжне та розширене партнерство", – зазначив Пашинян.

В останні місяці відносини між Вірменією та Росією, довготривалою союзницею Єревана, різко погіршились. У Вірменії все частіше лунали заклики про необхідність вийти з лав ОДКБ – безпекової організації, що діє під егідою РФ.

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  • МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

Читайте також у статті: Єреван у пошуках нових союзників: чи зможе Вірменія позбутися залежності від РФ.

Теми: ВірменіяЄС
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