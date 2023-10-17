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Пашинян: Армения готова сблизиться с ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 19:05
Пашинян: Армения готова сблизиться с ЕС
Никол Пашинян, Getty Images

Премьер Армении Никол Пашинян говорит, что Европейский Союз является ключевым партнером его страны, и она готова быть как можно ближе к ЕС.

Источник: Пашинян во время выступления в Европарламенте, который приводит News.am, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Могу четко и уверенно заявить: Республика Армения готова быть ближе к Европейскому Союзу настолько, насколько Европейский Союз считает это возможным. В нашем совместном заявлении с президентом (Еврокомиссии – ред.) фон дер Ляйен говорится: "В эти трудные времена ЕС и Армения стоят бок о бок".

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Детали: Он добавил, что Армения ожидает продолжения сотрудничества с ЕС в направлениях реформирования полиции, спасательной службы, независимой судебной системы, реформы образования и государственного управления.

"Мы настроены на дальнейшее укрепление отношений между ЕС и Арменией. В долгосрочной перспективе Европейский Союз и Армения полны решимости укреплять свои экономические связи, работая над раскрытием полного потенциала Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", – отметил Пашинян.

В последние месяцы отношения между Арменией и Россией, долговременной союзницей Еревана, резко ухудшились. В Армении все чаще звучали призывы о необходимости выйти из ОДКБ – организации, действующей под эгидой РФ.

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Напомним:

  • После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.
  • МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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Темы: АрменияЕС
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