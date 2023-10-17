Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині 52-річний тракторист підірвався на вибухівці під час роботи

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 19:14
На Харківщині 52-річний тракторист підірвався на вибухівці під час роботи
фото - Головне управління ДСНС України у Харківській області

Під час проведення польових робіт в Ізюмському районі підірвався на невідомому вибуховому пристрої трактор, його водій загинув на місці.

Джерело: ГУ ДСНС України у Харківській області

Дослівно: "Подія сталася 17 жовтня у полі поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. У балці під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ на невідомому ВНП. Тракторист, чоловік 1971 року народження загинув на місці"

Реклама:

Деталі: У службі закликали громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Теми: Харківська областьвійнавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Харківська область
Росіяни знову запускають фейкове радіомовлення на Харківщині – ОВА
РФ вдарила ракетами по Ізюмському району на Харківщині
Третій за день підрив на міні: на Харківщині поранено хлопчика
Останні новини
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
16:53
Зустріч на Мальті: ініціювали коаліцію для повернення викрадених Росією дітей
Усі новини...
Реклама: