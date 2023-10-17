На Харківщині 52-річний тракторист підірвався на вибухівці під час роботи

Під час проведення польових робіт в Ізюмському районі підірвався на невідомому вибуховому пристрої трактор, його водій загинув на місці.

Джерело: ГУ ДСНС України у Харківській області

Дослівно: "Подія сталася 17 жовтня у полі поблизу с. Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району. У балці під час проведення польових робіт підірвався трактор МТЗ на невідомому ВНП. Тракторист, чоловік 1971 року народження загинув на місці"

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Деталі: У службі закликали громадян бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.