В Харьковской области 52-летний тракторист подорвался на взрывчатке во время работы

Во время проведения полевых работ в Изюмском районе взорвался на неизвестном взрывном устройстве трактор, водитель которого погиб на месте.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Дословно: "Событие произошло 17 октября в поле вблизи с. Пески-Радьковские Боровской общины Изюмского района. В балке во время проведения полевых работ подорвался трактор МТЗ на неизвестном ВНП. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте"

Реклама:

Детали: В службе призывали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.