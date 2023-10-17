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В Харьковской области 52-летний тракторист подорвался на взрывчатке во время работы

Татьяна ОлейникВторник, 17 октября 2023, 19:14
В Харьковской области 52-летний тракторист подорвался на взрывчатке во время работы
фото - Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Во время проведения полевых работ в Изюмском районе взорвался на неизвестном взрывном устройстве трактор, водитель которого погиб на месте.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Дословно: "Событие произошло 17 октября в поле вблизи с. Пески-Радьковские Боровской общины Изюмского района. В балке во время проведения полевых работ подорвался трактор МТЗ на неизвестном ВНП. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте"

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Детали: В службе призывали граждан быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Темы: Харьковская областьвойнавзрыв
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