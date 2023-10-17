Судна РФ і Китаю були поблизу газогону Balticconnector в момент його прориву - поліція

Поліція Фінляндії, яка веде розслідування розгерметизації підводноого газопроводу Balticconnector, заявляє про два судна під прапором РФ і Гонконгу, які перебували поруч в момент інциденту.

Джерело: коментар відомства, опублікований у вівторок, пише "Європейська правда"

Деталі: Слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі сказав, що інформація з відкритих джерел дозволила встановити судна, які були в районі Balticconnector на момент його розгерметизації. Серед них – Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу, та російський "Севморпуть".

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"Поліція здійснила слідчі заходи, приміром, щодо Newnew Polar Bear і "Севморпути", але також і стосовно інших суден, які, згідно з даними, були присутні в районі на момент ушкодження", – пояснив Лохі.

Ця перевірка передбачає, серед іншого, аналіз маршрутів руху суден, історію їхньої експлуатації та попередню діяльність, й здійснюватиметься "спільно з відомствами інших держав", додав представник фінської кримінальної поліції.

Раніше про присутність російського та китайського суден у районі газогону Balticconnector написала естонська газета Postimees. За даними її джерела, Newnew Polar Bear була майже безпосередньо біля труби в момент, коли там почалась розгерметизація; крім того, китайське судно, за даними транспондера, у цей момент пригальмувало й потім знову продовжило рух.

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Це питання є настільки чутливим для влади Естонії, що вона прагне не розголошувати ймовірних підозрюваних. Минулого тижня також відбулись переговори естонських та китайських дипломатів – хоча й невідомо, чи стосовно ситуації з Balticconnector.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель неподалік.

Нагадаємо: Генсек НАТО у зв'язку з інцидентом розповів, що Альянс посилив захист підводної інфраструктури після диверсії на "Північних потоках", але теж зазначив, що гарантовано захистити такі об'єкти неможливо.

Детально про це читайте у статті Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки