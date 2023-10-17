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Суда РФ и Китая были вблизи газопровода Balticconnector в момент его прорыва - полиция

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 20:27
Суда РФ и Китая были вблизи газопровода Balticconnector в момент его прорыва - полиция
карта: bnn.network

Полиция Финляндии, которая ведет расследование разгерметизации подводного газопровода Balticconnector, заявляет о двух судах под флагом РФ и Гонконга, которые находились рядом в момент инцидента.

Источник: комментариий ведомства, опубликованный во вторник, пишет "Европейская правда"

Детали: Следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи сказал, что информация из открытых источников позволила установить суда, которые были в районе Balticconnector на момент его разгерметизации. Среди них – Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга, и российский "Севморпуть".

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"Полиция осуществила следственные мероприятия, например, по Newnew Polar Bear и "Севморпути", но также и в отношении других судов, которые, согласно данным, присутствовали в районе на момент повреждения", – пояснил Лохи.

Эта проверка предусматривает, среди прочего, анализ маршрутов движения судов, историю их эксплуатации и предыдущую деятельность, и будет осуществляться "совместно с ведомствами других государств", добавил представитель финской криминальной полиции.

Ранее о присутствии российского и китайского судов в районе газопровода Balticconnector написала эстонская газета Postimees. По данным ее источника, Newnew Polar Bear была почти непосредственно возле трубы в момент, когда там началась разгерметизация; кроме того, китайское судно, по данным транспондера, в этот момент притормозило и затем снова продолжило движение.

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Этот вопрос является настолько чувствительным для властей Эстонии, что они стремятся не разглашать вероятных подозреваемых. На прошлой неделе также состоялись переговоры эстонских и китайских дипломатов – хотя и неизвестно, касались ли они ситуации с Balticconnector.

Как известно, в ночь на 8 октября операторы заметили аномальное падение давления в газопроводе Balticconnector, соединяющем Эстонию с Финляндией через Финский залив. Впоследствии выяснилось, что поврежден также телекоммуникационный кабель неподалеку.

Напомним: Генсек НАТО в связи с инцидентом рассказал, что Альянс усилил защиту подводной инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", но тоже отметил, что гарантированно защитить такие объекты невозможно.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода.

Темы: РосcияКитайЕСФинляндия
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