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Орбан назвав війну проти України "воєнною операцією", коли говорив з Путіним

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 21:16
Орбан назвав війну проти України воєнною операцією, коли говорив з Путіним
Орбан з путіним, Getty Images

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час розмови з російським диктатором Владіміром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Російське пропагандистське агентство РИА "Новости" у вівторок поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан нібито каже про "воєнну операцію". Водночас, тихо, але на фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

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"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.

Нагадаємо:

  • Президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
  • Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.
  • Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.
  • Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз. 

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Теми: ОрбанПутінвійнаУкраїна
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