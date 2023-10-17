Орбан назвав війну проти України "воєнною операцією", коли говорив з Путіним

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час розмови з російським диктатором Владіміром Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Російське пропагандистське агентство РИА "Новости" у вівторок поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан нібито каже про "воєнну операцію". Водночас, тихо, але на фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

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"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.

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