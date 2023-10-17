Орбан назвал войну против Украины "военной операцией", когда говорил с Путиным

Венгерский премьер Виктор Орбан во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция.

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"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

Напомним: