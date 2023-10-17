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Орбан назвал войну против Украины "военной операцией", когда говорил с Путиным

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 21:16
Орбан назвал войну против Украины военной операцией, когда говорил с Путиным
Орбан с Путиным, Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" во вторник распространило фрагмент разговора с синхронным переводом, где Орбан якобы говорит о "военной операции". В то же время, тихо, но на фоне слышно фразу katona műveletek – военная операция.

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"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине – это не "специальная военная операция", это ВОЙНА. Война, в которой сражаются венгры из Закарпатья", – отреагировал депутат венгерского парламента Мартон Томпош, который является одним из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

Напомним:
  • Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
  • Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который встречался с главой Кремля.
  • Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.
  • Также он заявлял, что из-за войны в Украине не понятно, каковы ее территория и население, а также сказал, что ЕС перед "серьезными разговорами о вступлении" Украины должен провести стратегический анализ того, как это повлияет на союз.

Темы: ОрбанПутинвойнаУкраина
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