Росія не буде підтримувати обмеження щодо ракетної програми Ірану

Росія у вівторок заявила, що не буде дотримуватись обмежень Ради безпеки ООН щодо надання Ірану ракетних технологій.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ РФ, "Європейська правда"

Деталі: Відомство нагадало, що 18 жовтня припиняється дія вимог резолюції Радбезу ООН 2231, що стосуються іранської ракетної програми, а також "заморожування активів деяких фізичних і юридичних осіб" Ірану.

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Решта заяви присвячена звинуваченням у бік США та європейських країн-гарантів ядерної угоди із формулюваннями штибу "слизька доріжка" правового свавілля, вторована Вашингтоном".

Згадана резолюція Ради безпеки ООН 2231, ухвалена у 2015 році, затвердила іранську ядерну угоду й передбачала поступове зняття санкцій з Тегерана в обмін на дотримання ним обмежень щодо використання атома.

Але Іран, як відомо, пішов на пряме порушення угоди після того, як у 2018 році з неї вийшли Сполучені Штати. Хоча європейські держави ще в січні 2020 року ініціювали передбачений угодою механізм вирішення спорів, аби врегулювати порушення з боку Ірану, за три з половиною роки він відмовився від участі в діалозі.

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Відтоді Тегеран накопичив збагаченого урану в понад 18 разів більше ліміту, а також побудував розгалужену мережу ядерних установок для його використання. Тому у вересні Велика Британія, Франція та Німеччина заявили, що продовжать обмеження щодо ракетної програми Ірану в односторонньому порядку.

Росія зблизилася з Іраном після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва.

Крім того, з минулого року з'являлись поким не підтведжені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.