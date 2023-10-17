Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 23:07
Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана
ФОТО: GETTY images

Россия во вторник заявила, что не будет придерживаться ограничений Совета безопасности ООН по предоставлению Ирану ракетных технологий.

Источникзаявление Министерства иностранных дел РФ, "Европейская правда"

Детали: Ведомство напомнило, что 18 октября прекращается действие требований резолюции Совбеза ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы, а также "замораживание активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

Реклама:

Остальное заявление посвящено обвинениям в сторону США и европейских стран-гарантов ядерной сделки с формулировками типа "скользкая дорожка" правового произвола, проторенная Вашингтоном".

Упомянутая резолюция Совета безопасности ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранскую ядерную сделку и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран, как известно, пошел на прямое нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли Соединенные Штаты. Хотя европейские государства еще в январе 2020 года инициировали предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы урегулировать нарушения со стороны Ирана, за три с половиной года он отказался от участия в диалоге.

ВИДЕО ДНЯ

С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана более чем в 18 раз больше лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Поэтому в сентябре Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения по ракетной программе Ирана в одностороннем порядке.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства.

Кроме того, с прошлого года появлялись пока не подтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

Темы: РосcияИран
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Росcия
Украине удалось вернуть еще одного ребенка – омбудсмен
Суда РФ и Китая были вблизи газопровода Balticconnector в момент его прорыва - полиция
Американський софт Asana продовжує обслуговувати команди з РФ – Trap Aggressor
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: