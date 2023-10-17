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Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 23:07
Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана
ФОТО: GETTY images

Россия во вторник заявила, что не будет придерживаться ограничений Совета безопасности ООН по предоставлению Ирану ракетных технологий.

Источникзаявление Министерства иностранных дел РФ, "Европейская правда"

Детали: Ведомство напомнило, что 18 октября прекращается действие требований резолюции Совбеза ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы, а также "замораживание активов некоторых физических и юридических лиц" Ирана.

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Остальное заявление посвящено обвинениям в сторону США и европейских стран-гарантов ядерной сделки с формулировками типа "скользкая дорожка" правового произвола, проторенная Вашингтоном".

Упомянутая резолюция Совета безопасности ООН 2231, принятая в 2015 году, утвердила иранскую ядерную сделку и предусматривала постепенное снятие санкций с Тегерана в обмен на соблюдение им ограничений по использованию атома.

Но Иран, как известно, пошел на прямое нарушение соглашения после того, как в 2018 году из него вышли Соединенные Штаты. Хотя европейские государства еще в январе 2020 года инициировали предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы урегулировать нарушения со стороны Ирана, за три с половиной года он отказался от участия в диалоге.

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С тех пор Тегеран накопил обогащенного урана более чем в 18 раз больше лимита, а также построил разветвленную сеть ядерных установок для его использования. Поэтому в сентябре Великобритания, Франция и Германия заявили, что продолжат ограничения по ракетной программе Ирана в одностороннем порядке.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства.

Кроме того, с прошлого года появлялись пока не подтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

Темы: РосcияИран
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