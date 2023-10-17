Україна перемогла у матчі проти Мальти з рахунком 3:1

Українська збірна перемогла у футбольному матчі проти Мальти з рахунком 3:1, що збільшує шанси вийти на Євро-2024.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: На 12-й хвилині матчу Україна пропустила гол з-за меж штрафного майданчику.

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Втім на 38-й хвилині Україна зрівняла рахунок завдяки автоголу від суперника.

Уперед збірна вийшла завдяки на 43-ій хвилині матчу, гол забив Артем Довбик із пенальті.

Третій гол у ворота Мальти забив наприкінці матчу Михайло Мудрик.

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Ця перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці групи – 13 очок (у Італії – 10 очок і на одну гру менше). Вирішальний матч за прямий вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Італії (20 листопада).