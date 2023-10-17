Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна перемогла у матчі проти Мальти з рахунком 3:1

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 23:50
Україна перемогла у матчі проти Мальти з рахунком 3:1
Фото: Павло Кубанов / УАФ

Українська збірна перемогла у футбольному матчі проти Мальти з рахунком 3:1, що збільшує шанси вийти на Євро-2024.

Джерело: Суспільне Спорт

Деталі: На 12-й хвилині матчу Україна пропустила гол з-за меж штрафного майданчику.

Реклама:

Втім на 38-й хвилині Україна зрівняла рахунок завдяки автоголу від суперника.

Уперед збірна вийшла завдяки на 43-ій хвилині матчу, гол забив Артем Довбик із пенальті.

Третій гол у ворота Мальти забив наприкінці матчу Михайло Мудрик.

ВІДЕО ДНЯ

Ця перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці групи – 13 очок (у Італії – 10 очок і на одну гру менше). Вирішальний матч за прямий вихід на Євро-2024 Україна зіграє проти Італії (20 листопада).

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
футбол
"Шахтар" звільнив головного тренера лише через 4 місяці після призначення, клуб очолив Срна
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
Троє юніорів "Динамо" засвітились у нічному клубі "Boho" з розслідування УП
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: