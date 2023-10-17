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Єврокомісія скерувала 50 млн євро на підтримку енергосистеми України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 23:57
Єврокомісія скерувала 50 млн євро на підтримку енергосистеми України
ілюстративне фото - getty images

Європейська комісія вже надала понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного для підтримки української енергосистеми на тлі обстрілів Росією критичної інфраструктури.

Джерело: про це за підсумками засідання Ради Європейського Союзу з енергетичних питань заявила профільна єврокомісарка Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про підтримку України з боку ЄС, вона згадала про зустріч європейських міністрів із українським представником Германом Галущенком, під час якої вона "висловила непохитну підтримку з боку Єврокомісії напередодні ще однієї дуже важкої зими для українців".

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"Комісія вже виділила понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, і я закликав держави-члени продовжувати робити свої пожертви", – зазначила Сімсон.

Вона додала, що Євросоюз зробить усе можливе, щоб і цієї зими "наслідки будь-яких російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України були зведені до мінімуму".

Нагадаємо, на тіл постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури Росією минулого року Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) створила Фонд енергетичної підтримки України.

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У ЄС вважають, що Україну цієї зими можуть очікувати нові відключення електроенергії на тлі безперервних російських ракетних і безпілотних атак, що зробили її енергетичну систему більш вразливою, ніж рік тому.

Теми: ЄСенергетика
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