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Еврокомиссия направила 50 млн евро на поддержку энергосистемы Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 23:57
Еврокомиссия направила 50 млн евро на поддержку энергосистемы Украины
иллюстративная фотография - getty images

Европейская комиссия уже предоставила более 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный для поддержки украинской энергосистемы на фоне обстрелов Россией критической инфраструктуры.

Источник: об этом по итогам заседания Совета Европейского Союза по энергетическим вопросам заявила профильный еврокомиссар Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда"

Детали: Говоря о поддержке Украины со стороны ЕС, она вспомнила о встрече европейских министров с украинским представителем Германом Галущенко, во время которой она "выразила непоколебимую поддержку со стороны Еврокомиссии накануне еще одной очень тяжелой зимы для украинцев".

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"Комиссия уже выделила более 50 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины, и я призвал государства-члены продолжать делать свои пожертвования", – отметила Симсон.

Она добавила, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы и этой зимой "последствия любых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины были сведены к минимуму".

Напомним, на фоне постоянных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры Россией в прошлом году Европейская комиссия совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) создала Фонд энергетической поддержки Украины.

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В ЕС считают, что Украину этой зимой могут ожидать новые отключения электроэнергии на фоне непрекращающихся российских ракетных и беспилотных атак, сделавших ее энергетическую систему более уязвимой, чем год назад.

Темы: ЕСэнергетика
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