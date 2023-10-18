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У низці областей була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 02:58
У низці областей була оголошена повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Після опів на другу ночі 18 жовтня у низці областей оголошували повітряну тривогу, повітряники попереджали про загрозу авіаційного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, ПС

Дослівно ПС: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному, південно-східному напрямку!

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Існує загроза застосування авіаційного озброєння!"

Деталі: Повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.

Після 3 ночі через ракетну небезпеку тривогу оголосили в Полтавській і Черкаській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 3:37 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Теми: повітряна тривога
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