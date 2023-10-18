У низці областей була оголошена повітряна тривога
Середа, 18 жовтня 2023, 02:58
Після опів на другу ночі 18 жовтня у низці областей оголошували повітряну тривогу, повітряники попереджали про загрозу авіаційного озброєння.
Джерело: мапа повітряних тривог, ПС
Дослівно ПС: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному, південно-східному напрямку!
Реклама:
Існує загроза застосування авіаційного озброєння!"
Деталі: Повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській областях.
Після 3 ночі через ракетну небезпеку тривогу оголосили в Полтавській і Черкаській областях.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 3:37 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.