В ряде областей объявлена воздушная тревога

После половины второго ночи 18 октября в ряде областей объявляли воздушную тревогу, воздушники предупреждали об угрозе авиационного вооружения.

Источник: карта воздушных тревог, ВС

Дословно ВС: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном, юго-восточном направлении!

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Существует угроза применения авиационного вооружения!"

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях.

После 3 ночи из-за ракетной опасности тревогу объявили в Полтавской и Черкасской областях.

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Обновлено: В 3:37 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.