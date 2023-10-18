Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ряде областей объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 02:58
В ряде областей объявлена воздушная тревога
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

После половины второго ночи 18 октября в ряде областей объявляли воздушную тревогу, воздушники предупреждали об угрозе авиационного вооружения.

Источник: карта воздушных тревог, ВС

Дословно ВС: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на южном, юго-восточном направлении!

Реклама:

Существует угроза применения авиационного вооружения!"

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской областях.

После 3 ночи из-за ракетной опасности тревогу объявили в Полтавской и Черкасской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 3:37 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
воздушная тревога
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Впервые за 2 недели в Киеве объявляли воздушную тревогу
На востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: