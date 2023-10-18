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Сили оборони мають частковий успіх південніше Роботиного − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 18 жовтня 2023, 07:23
Сили оборони мають частковий успіх південніше Роботиного − Генштаб
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники продовжують атакувати на низці напрямків на сході України, захисники стримують ворога, водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області і мають часткові успіхи південніше Роботиного Запорізької області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".  

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Деталі: На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Тут захисники відбили 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб росіян.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнаГенштаб
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