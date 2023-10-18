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Силы обороны имеют частичный успех южнее Роботино − Генштаб

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 07:23
Силы обороны имеют частичный успех южнее Роботино − Генштаб
Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские захватчики продолжают атаковать на ряде направлений на востоке Украины, защитники сдерживают врага, в то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и имеют частичные успехи южнее Роботино Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам". 

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Детали: На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение неподалеку Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Здесь защитники отбили 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех южнее Роботино Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство россиян.

 

Темы: Донецкая областьЗапорожская областьвойнаГенштаб
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