ЄС не змусять відволіктися від допомоги Україні – фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомагати Україні під час загарбницької війни Росії проти неї.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Після віртуального саміту ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході, Урсула фон дер Ляєн сказала, що великий обсяг допомоги для Києва наразі в процесі підготовки.

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Вона зазначила, що Україна воює за європейські цінності, тому ЄС стоятиме з нею поруч настільки довго, наскільки це буде потрібно.

Пряма мова: "Дехто переконаний, що відволіче нас від підтримки України та змусить нас обирати, кому надавати допомогу. Але ми доведемо, що вони неправі. Ми стоїмо поруч із нашими друзями так довго, як це буде потрібно".

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