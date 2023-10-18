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ЄС не змусять відволіктися від допомоги Україні – фон дер Ляєн

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 10:05
ЄС не змусять відволіктися від допомоги Україні – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомагати Україні під час загарбницької війни Росії проти неї.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Після віртуального саміту ЄС, що був присвячений ситуації на Близькому Сході,  Урсула фон дер Ляєн сказала, що великий обсяг допомоги для Києва наразі в процесі підготовки. 

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Вона зазначила, що Україна воює за європейські цінності, тому ЄС стоятиме з нею поруч настільки довго, наскільки це буде потрібно.

Пряма мова: "Дехто переконаний, що відволіче нас від підтримки України та змусить нас обирати, кому надавати допомогу. Але ми доведемо, що вони неправі. Ми стоїмо поруч із нашими друзями так довго, як це буде потрібно".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 жовтня Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.
  • Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.
  • Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України. Його мають включити у річний бюджет ЄС 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді. 
  • За інформацією ЗМІ, Угорщина хоче розділити цей пакет підтримки України і пропонує початково погодити тільки 25 млрд євро.
  • Ukraine Facility покликаний замінити двосторонню підтримку, яку наразі надає ЄС в рамках Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва "Глобальна Європа" (NDICI) та програми MFA+ на суму 18 млрд євро, термін дії якої закінчується наприкінці 2023 року.

Теми: ЄСУкраїнадопомога УкраїніІзраїль
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