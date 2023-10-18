ЕС не заставят отвлечься от помощи Украине – фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны России против нее.
Источник: "Европейская правда"
Детали: После виртуального саммита ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, Урсула фон дер Ляйен сказала, что большой объем помощи для Киева сейчас в процессе подготовки.
Она отметила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому ЕС будет стоять с ней рядом настолько долго, насколько это потребуется.
Прямая речь: "Некоторые убеждены, что отвлекут нас от поддержки Украины и заставят нас выбирать, кому оказывать помощь. Но мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно".
Предыстория:
- 17 октября Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
- Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.
- Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет ЕС 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.
- По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.
- Ukraine Facility призван заменить двустороннюю поддержку, оказываемую ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.