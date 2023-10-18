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ЕС не заставят отвлечься от помощи Украине – фон дер Ляйен

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 10:05
ЕС не заставят отвлечься от помощи Украине – фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен, фото Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны России против нее.

Источник: "Европейская правда"

Детали: После виртуального саммита ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, Урсула фон дер Ляйен сказала, что большой объем помощи для Киева сейчас в процессе подготовки.

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Она отметила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому ЕС будет стоять с ней рядом настолько долго, насколько это потребуется.

Прямая речь: "Некоторые убеждены, что отвлекут нас от поддержки Украины и заставят нас выбирать, кому оказывать помощь. Но мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 октября Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
  • Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.
  • Евродепутаты считают, что этот инструмент нужно одобрить как можно быстрее, в рамках общего пересмотра бюджета, чтобы с завершением текущего календарного года иметь понятный источник финансирования для поддержки Украины. Его должны включить также в годовой бюджет ЕС 2024 года, переговоры о котором будут вестись в ноябре.
  • По информации СМИ, Венгрия хочет разделить этот пакет поддержки и предлагает изначально согласовать 25 млрд евро.
  • Ukraine Facility призван заменить двустороннюю поддержку, оказываемую ЕС в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества "Глобальная Европа" (NDICI) и программы MFA+ на сумму 18 млрд евро, срок действия которой истекает в конце 2023 года.

Темы: ЕСУкраинапомощь УкраинеИзраиль
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