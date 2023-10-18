ЕС не заставят отвлечься от помощи Украине – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на готовность Евросоюза помогать Украине во время захватнической войны России против нее.

Источник: "Европейская правда"

Детали: После виртуального саммита ЕС, который был посвящен ситуации на Ближнем Востоке, Урсула фон дер Ляйен сказала, что большой объем помощи для Киева сейчас в процессе подготовки.

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Она отметила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому ЕС будет стоять с ней рядом настолько долго, насколько это потребуется.

Прямая речь: "Некоторые убеждены, что отвлекут нас от поддержки Украины и заставят нас выбирать, кому оказывать помощь. Но мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно".

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