У будівлю єврейської громади у Берліні кинули коктейлі Молотова

Уночі 18 жовтня невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади в німецькій столиці Берліні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на громаду Kahal Adass Jisroel у Twitter (X)

Деталі: Зазначається, що невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.

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У будівлі розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога громади Kahal Adass Jisroel, а також школа.

За даними видання Bild, постраждалих немає.

Повідомляється, що напередодні вранці заарештували чоловіка, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла.

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Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади і нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція.

Передісторія: