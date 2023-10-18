У будівлю єврейської громади у Берліні кинули коктейлі Молотова
Середа, 18 жовтня 2023, 12:01
Уночі 18 жовтня невідомі скоїли напад на будівлю єврейської громади в німецькій столиці Берліні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на громаду Kahal Adass Jisroel у Twitter (X)
Деталі: Зазначається, що невідомі кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в бік будівлі громади.
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У будівлі розміщено кілька єврейських установ, зокрема, синагога громади Kahal Adass Jisroel, а також школа.
За даними видання Bild, постраждалих немає.
Повідомляється, що напередодні вранці заарештували чоловіка, який стояв перед синагогою і вигукував антисемітські гасла.
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Крім того, невідомий чоловік під'їхав на електроскутері до входу в будівлю громади і нібито намагався щось витягнути з сумки. Його заарештувала поліція.
Передісторія:
- У ніч 18 жовтня біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.
- 15 жовтня в Берліні попри заборону близько 1000 осіб зібрались на мітинг на підтримку палестинців, який завершився сутичками з поліцією.