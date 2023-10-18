В здание еврейской общины в Берлине бросили коктейли Молотова
Среда, 18 октября 2023, 12:01
Ночью 18 октября неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины в немецкой столице Берлине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на общину Kahal Adass Jisroel в Twitter (X)
Детали: Отмечается, что неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.
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В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа.
По данным издания Bild, пострадавших нет.
Сообщается, что накануне утром арестовали мужчину, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.
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Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины и якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.
Предыстория:
- В ночь на 18 октября у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.
- 15 октября в Берлине, несмотря на запрет, около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.