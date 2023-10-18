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В здание еврейской общины в Берлине бросили коктейли Молотова

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 12:01
В здание еврейской общины в Берлине бросили коктейли Молотова
Фото из соцсети Х Kahal Adass Jisroel

Ночью 18 октября неизвестные совершили нападение на здание еврейской общины в немецкой столице Берлине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на общину Kahal Adass Jisroel в Twitter (X)

Детали: Отмечается, что неизвестные бросили две бутылки с коктейлем Молотова в сторону здания общины.

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В здании размещено несколько еврейских учреждений, в частности, синагога общины Kahal Adass Jisroel, а также школа.

По данным издания Bild, пострадавших нет.

Сообщается, что накануне утром арестовали мужчину, который стоял перед синагогой и выкрикивал антисемитские лозунги.

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Кроме того, неизвестный мужчина подъехал на электроскутере ко входу в здание общины и якобы пытался что-то вытащить из сумки. Его арестовала полиция.

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Темы: Германияевреи
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