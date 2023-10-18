У Словаччині проросійський прем′єр Фіцо тимчасово очолить МЗС – ЗМІ
У Словаччині лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо тимчасово обійматиме посади і прем’єр-міністра, і глави МЗС, бо поки не знайшов кандидата на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.
Джерело: видання Aktuality з посиланням на агентство SITA, яке спирається на інформацію двох неназваних джерел, передає "Європейска правда"
Деталі: Партнери політсили Фіцо по коаліції – партія "Голос" і Словацька національна партія – вже представили своїх кандидатів на посади міністрів. Натомість Smer-SD досі цього не зробила.
Фіцо каже, що проведе переговори щодо кандидатів з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
Що було раніше:
- 11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.
- У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.
- "Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.
Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Чи стане Словаччина ще однією Угорщиною? Чого чекати від проросійської коаліції у сусідів