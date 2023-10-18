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У Словаччині проросійський прем′єр Фіцо тимчасово очолить МЗС – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 14:59
У Словаччині проросійський прем′єр Фіцо тимчасово очолить МЗС – ЗМІ
Роберт Фіцо, фото: Getty Images

У Словаччині лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо тимчасово обійматиме посади і прем’єр-міністра, і глави МЗС, бо поки не знайшов кандидата на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.  

Джерело: видання Aktuality з посиланням на агентство SITA, яке спирається на інформацію двох неназваних джерел, передає "Європейска правда"

Деталі: Партнери політсили Фіцо по коаліції –  партія "Голос" і Словацька національна партія – вже представили своїх кандидатів на посади міністрів. Натомість Smer-SD досі цього не зробила.

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Фіцо каже, що проведе переговори щодо кандидатів з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Що було раніше:

  • 11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.
  • У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.
  • "Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Чи стане Словаччина ще однією Угорщиною? Чого чекати від проросійської коаліції у сусідів

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Теми: Словаччина
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