У Словаччині проросійський прем′єр Фіцо тимчасово очолить МЗС – ЗМІ

У Словаччині лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо тимчасово обійматиме посади і прем’єр-міністра, і глави МЗС, бо поки не знайшов кандидата на посаду очільника зовнішньополітичного відомства.

Джерело: видання Aktuality з посиланням на агентство SITA, яке спирається на інформацію двох неназваних джерел, передає "Європейска правда"

Деталі: Партнери політсили Фіцо по коаліції – партія "Голос" і Словацька національна партія – вже представили своїх кандидатів на посади міністрів. Натомість Smer-SD досі цього не зробила.

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Фіцо каже, що проведе переговори щодо кандидатів з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Що було раніше:

11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Чи стане Словаччина ще однією Угорщиною? Чого чекати від проросійської коаліції у сусідів