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В Словакии пророссийский премьер Фицо временно возглавит МИД - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 14:59
В Словакии пророссийский премьер Фицо временно возглавит МИД - СМИ
Роберт Фицо, фото: Getty Images

В Словакии лидер партии Smer-SD Роберт Фицо временно будет занимать должности и премьер-министра, и главы МИД, потому что пока не нашел кандидата на должность главы внешнеполитического ведомства. 

Источник: издание Aktuality со ссылкой на агентство SITA, которое опирается на информацию двух неназванных источников, передает "Европейская правда"

Детали: Партнеры политсилы Фицо по коалиции - партия "Голос" и Словацкая национальная партия - уже представили своих кандидатов на должности министров. Зато Smer-SD до сих пор этого не сделала.

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Фицо говорит, что проведет переговоры о кандидатах с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Что предшествовало:

  • 11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией (СНП).
  • В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получит право назначать премьер-министра и шесть других министров, что открывает путь для антиукраинского Фицо возглавить правительство Словакии в четвертый раз.
  • "Голос" получит пост спикера парламента, которым скорее всего станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Станет ли Словакия еще одной Венгрией? Чего ждать от пророссийской коалиции у соседей

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Темы: Словакия
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