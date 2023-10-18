Мінкульт Німеччини проти бойкоту російської культури

Міністерка культури Німеччини Клаудія Рот виступила проти того, щоб бойкотувати культуру РФ на тлі нападу Росії на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Вона не вірить у "культурний бойкот всього російського", заявила політик "Зелених" на Франкфуртському книжковому ярмарку.

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"Російська мова не є власністю Путіна", – підкреслила вона.

За її словами, існує "інша Росія" у вигляді правозахисників, письменників, дисидентів, молодого покоління, а також членів ЛГБТ-руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань.

Культурний бойкот "вдарить саме по цих критичних голосах проти Путіна", сказала Рот.

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На її думку, важливо зробити так, щоб ці голоси були почуті, і "обережно підтримувати їх у Росії, щоб не наражати на ще більшу небезпеку".

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