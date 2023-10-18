Минкульт Германии против бойкота российской культуры
Министр культуры Германии Клаудия Рот выступила против того, чтобы бойкотировать культуру РФ на фоне нападения России на Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Она не верит в "культурный бойкот всего российского", заявила политик "Зеленых" на Франкфуртской книжной ярмарке.
"Русский язык не является собственностью Путина", – подчеркнула она.
По ее словам, существует "другая Россия" в виде правозащитников, писателей, диссидентов, молодого поколения, а также членов ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.
Культурный бойкот "ударит именно по этим критическим голосам против Путина", сказала Рот.
По ее мнению, важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и "осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать еще большей опасности".
Напомним:
- В сентябре министр культуры Германии Клаудия Рот попала под критику со стороны звезд мирового кино из-за ее отношения к художественному руководству Берлинского кинофестиваля.
- Ранее Берлинская государственная опера не прислушалась к призывам украинцев и посольства Украины и отказалась исключать из постановки "Макбет" российскую оперную певицу Анну Нетребко.