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Минкульт Германии против бойкота российской культуры

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 15:55
Минкульт Германии против бойкота российской культуры
Клаудия Рот, Getty Images

Министр культуры Германии Клаудия Рот выступила против того, чтобы бойкотировать культуру РФ на фоне нападения России на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Она не верит в "культурный бойкот всего российского", заявила политик "Зеленых" на Франкфуртской книжной ярмарке.

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"Русский язык не является собственностью Путина", – подчеркнула она.

По ее словам, существует "другая Россия" в виде правозащитников, писателей, диссидентов, молодого поколения, а также членов ЛГБТ-движения и экологического движения, которые подвергаются массовым преследованиям.

Культурный бойкот "ударит именно по этим критическим голосам против Путина", сказала Рот.

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По ее мнению, важно сделать так, чтобы эти голоса были услышаны, и "осторожно поддерживать их в России, чтобы не подвергать еще большей опасности".

Напомним:

  • В сентябре министр культуры Германии Клаудия Рот попала под критику со стороны звезд мирового кино из-за ее отношения к художественному руководству Берлинского кинофестиваля.
  • Ранее Берлинская государственная опера не прислушалась к призывам украинцев и посольства Украины и отказалась исключать из постановки "Макбет" российскую оперную певицу Анну Нетребко.

Темы: ГерманияРосcиякультуравойна
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