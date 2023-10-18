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ГБР о нашумевшей лакшери-свадьбе: Бюро не несет ответственности за экс-сотрудницу

Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 18:08
ГБР о нашумевшей лакшери-свадьбе: Бюро не несет ответственности за экс-сотрудницу
кадры помпезной свадьбы уже стали достоянием Интернета

В Государственном бюро расследований отмечают, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и советуют украинцам тщательно проверять все факты.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, которую цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Так в ГБР прокомментировали медиаисторию с громкой свадьбой во Львове, в которой фигурировала бывшая сотрудница Бюро. По словам Сапьян, некоторые медиа для увеличения просмотров опускают важные сведения, чтобы добавить скандальности новости, в частности - относительно того факта, что ключевая фигурантка давно не работает в ГБР.

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Советник также добавила, что проведение дорогостоящей свадьбы во время войны - это вопрос гражданской совести.

Прямая речь: "В истории с громкой свадьбой во Львове ключевым фактом является то, что невеста - это бывшая работница Теруправления ГБР во Львове. Она приказом была уволена из ГБР уже почти два года назад.

Поэтому ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки.

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Не стоит связывать лакшери-свадьбу с бывшей работой молодоженов. Это - вопрос состояния их семьи и гражданской совести во время войны".

Что предшествовало: 7-8 октября бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.

Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.

Темы: ГБРскандал
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