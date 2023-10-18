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Безвіз з ЄС: Києву порадили посилити боротьбу з корупцією і протидію контрабанді зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 18:11
Безвіз з ЄС: Києву порадили посилити боротьбу з корупцією і протидію контрабанді зброї
Фото: Getty Images

В ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля, де це можливо, йдеться у шостому звіті Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимів.

Джерело: "Європейська правда"

Дослівно: "Загалом Україна продовжує виконувати критерії візової лібералізації та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Єврокомісії. Однак необхідні подальші зусилля, де це можливо в нинішніх умовах".

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Зокрема, на думку Єврокомісії, подальшого вирішення потребують такі питання:

  1. Узгодження візової політики України зі списком третіх країн, з якими у ЄС діє візовий режим, зокрема щодо країн, які становлять загрозу для Євросоюзу через нелегальну міграцію або безпеку;
  2. Продовження зусиль у боротьбі з організованою злочинністю, приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, незважаючи на виклики, пов'язані з війною.
  3. Продовження зусиль у боротьбі з корупцією, зокрема шляхом ухвалення плану дій з імплементації Стратегії розшуку та повернення активів на період з 2020 по 2025 рік та внесення поправок до закону про AРMA, який регулює порядок розпоряджання заарештованими активами.

У звіті також відзначається, що Україна загалом дотримується міжнародних документів і стандартів у сфері прав людини, тоді як українські громадяни серйозно постраждали від широкомасштабних порушень основоположних прав з боку Росії.

"Воєнний стан був запроваджений на початку повномасштабного російського вторгнення, обмежуючи права і свободи, хоча він залишався значною мірою пропорційним реальним потребам і застосовувався з обережністю, підтримуючи хороший рівень свободи вираження поглядів, незважаючи на обмеження медіа-середовища", – йдеться у звіті.

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Разом з тим у Єврокомісії відзначили значне зменшення випадків дискримінації меншин, у тому числі осіб, які належать до ЛГБТІК+ спільноти, антисемітських актів та національних меншин.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

Нагадаємо: 18 жовтня Єврокомісія запропонувала переглянути чинний механізм призупинення безвізових режимів у бік посилення.

Теми: ЄСУкраїна
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