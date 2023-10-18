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CША запровадили санкції проти головних членів ХАМАС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 18:21
CША запровадили санкції проти головних членів ХАМАС
президент сша джо байден, Getty Images

Мінфін Сполучених Штатів наклав санкції на 10 фізичних та юридичних осіб, які є ключовими у палестинському русі ХАМАС або фінансують його.

Джерело: повідомлення американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Нові обмеження США стосуються, серед іншого, членів ХАМАС, які керують його таємними інвестиціями, фінансового посередника угруповання з Катару, який підтримує тісні зв’язки з Іраном, та одного з ключових командирів ХАМАС.

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Фізична особа, яка згадується в санкційному списку – віртуальний обмінник, розташований у секторі Гази, та його оператор. Усього ж ідеться про 10 фізичних та юридичних осіб, зокрема з Катару, Туреччини, Алжиру й Судану.

У Мінфіні США нагадали, що вже запровадили санкції проти майже 1000 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із тероризмом і його фінансуванням з боку Ірану й угруповань на Близькому Сході на кшталт ХАМАС.

Державний департамент в окремій заяві підкреслив, що санкції США "спрямовані проти терористів ХАМАС та їхньої мережі підтримки, а не проти палестинців".

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"Тільки ХАМАС несе відповідальність за криваву бійню, яку його бойовики влаштували народу Ізраїлю, і він повинен негайно звільнити всіх заручників, які перебувають у його полоні", – додало відомство.

США оголосили про санкції того ж дня, коли американський президент Джо Байден прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю.

Теми: СШАсанкціїХАМАСПалестина
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