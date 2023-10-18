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США ввели санкции против главных членов ХАМАС

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 18:21
США ввели санкции против главных членов ХАМАС
президент сша джо байден, Getty Images

Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на 10 физических и юридических лиц, которые являются ключевыми в палестинском движении ХАМАС или финансируют его.

Источник: сообщениие американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Новые ограничения США касаются, среди прочего, членов ХАМАС, которые руководят его тайными инвестициями, финансового посредника группировки из Катара, который поддерживает тесные связи с Ираном, и одного из ключевых командиров ХАМАС.

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Физическое лицо, которое упоминается в санкционном списке – виртуальный обменник, расположенный в секторе Газа, и его оператор. Всего же речь идет о 10 физических и юридических лицах, в том числе из Катара, Турции, Алжира и Судана.

В Минфине США напомнили, что уже ввели санкции против почти 1000 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и его финансированием со стороны Ирана и группировок на Ближнем Востоке вроде ХАМАС.

Государственный департамент в отдельном заявлении подчеркнул, что санкции США "направлены против террористов ХАМАС и их сети поддержки, а не против палестинцев".

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"Только ХАМАС несет ответственность за кровавую бойню, которую его боевики устроили народу Израиля, и он должен немедленно освободить всех заложников, находящихся в его плену", – добавило ведомство.

США объявили о санкциях в тот же день, когда американский президент Джо Байден прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль.

Темы: СШАсанкцииХАМАСПалестина
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