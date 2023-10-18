Стало відомо, які санкції проти російських діамантів розглядає "Велика сімка" - Reuters

Цього тижня країни "Групи семи" (G7) обговорять 4 варіанти санкцій проти російських діамантів, аби позбавити РФ важливого джерела доходу, яке допомагає фінансувати війну проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: На зустрічі технічних представників G7 сторони обговорять чотири пропозиції щодо санкцій проти діамантів російського походження, які підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада.

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Основні розбіжності між пропозиціями стосуються того, звідки діаманти потраплятимуть на ринки G7, як перевірятимуть їхнє походження з Росії, а також якими будуть пороги ваги діамантів і наслідки порушення правил.

Індія й Бельгія пропонують, щоб "пунктом входу" були їхні алмазні біржі, французька група пропонує визначити кілька таких місць, а Всесвітня алмазна рада пропонує більш саморегульовану систему.

Позиція Нью-Делі й Брюсселя пов’язана з їхньою роллю в глобальній торгівлі діамантами. Але якщо Бельгія виступає за жорстку систему відстеження походження коштовностей, яка вже налагоджена на її біржі в Антверпені, Індія побоюється, що це покладе значний тягар на її малих і середніх виробників.

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Дипломатичне джерело повідомило Reuters, що G7 наразі веде "інтенсивні технічні консультації" щодо механізму відстеження походження діамантів.

"У листопаді нам абсолютно необхідно все прояснити (стосовно заборони на російські діаманти. – Ред.), якщо ми хочемо встигнути до 1 січня", – додало джерело.

Нагадаємо: Про необхідність заборони ввезення російського коштовного каміння в Євросоюзі говорили рівно рік тому. У вересні 2022 року п’ять країн – Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія – запропонували накласти заборону в рамках сьомого пакета санкцій.

Однак тоді проти виступила Бельгія, аргументуючи свою позицію тим, що санкції вплинуть на діамантовий бізнес країни, на який припадає щонайменше 5% експорту та 30 тисяч робочих місць в країні. Крім того, зусилля, спрямовані на припинення поставок алмазів із Росії, були складними через здатність Росії обходити санкції.

Докладніше про "діамантову дилему" Євросоюзу і долю заблокованих активів РФ читайте у статті: Діаманти не назавжди: чи піде ЄС на заборону російського коштовного каміння.