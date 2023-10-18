Стало известно, какие санкции против российских бриллиантов рассматривает "Большая семерка" - Reuters
На этой неделе страны "Группы семи" (G7) обсудят 4 варианта санкций против российских бриллиантов, чтобы лишить РФ важного источника дохода, который помогает финансировать войну против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: На встрече технических представителей G7 стороны обсудят четыре предложения по санкциям против бриллиантов российского происхождения, которые подготовили Бельгия, Индия, французская группа ювелирной промышленности и Всемирный алмазный совет.
Основные разногласия между предложениями касаются того, откуда бриллианты будут попадать на рынки G7, как будут проверять их происхождение из России, а также какими будут пороги веса бриллиантов и последствия нарушения правил.
Индия и Бельгия предлагают, чтобы "пунктом входа" были их алмазные биржи, французская группа предлагает определить несколько таких мест, а Всемирный алмазный совет предлагает более саморегулируемую систему.
Позиция Нью-Дели и Брюсселя связана с их ролью в глобальной торговле бриллиантами. Но если Бельгия выступает за жесткую систему отслеживания происхождения драгоценностей, которая уже налажена на ее бирже в Антверпене, Индия опасается, что это возложит значительное бремя на ее малых и средних производителей.
Дипломатический источник сообщил Reuters, что G7 в настоящее время ведет "интенсивные технические консультации" по механизму отслеживания происхождения бриллиантов.
"В ноябре нам абсолютно необходимо все прояснить (относительно запрета на российские бриллианты. – Ред.), если мы хотим успеть до 1 января", – добавил источник.
Напомним: О необходимости запрета ввоза российских драгоценных камней в Евросоюзе говорили ровно год назад. В сентябре 2022 года пять стран – Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия – предложили наложить запрет в рамках седьмого пакета санкций.
Однако тогда против выступила Бельгия, аргументируя свою позицию тем, что санкции повлияют на бриллиантовый бизнес страны, на который приходится не менее 5% экспорта и 30 тысяч рабочих мест в стране. Кроме того, усилия, направленные на прекращение поставок алмазов из России, были сложными из-за способности России обходить санкции.
Подробнее о "бриллиантовой дилемме" Евросоюза и судьбе заблокированных активов РФ читайте в статье: Бриллианты не навсегда: пойдет ли ЕС на запрет российских драгоценных камней.