У США антиукраїнський кандидат вдруге провалився на виборах спікера Палати представників
Середа, 18 жовтня 2023, 20:53
Противник допомоги Україні Джим Джордан знову не був обраний спікером Палати представників США. Більше того, голосування показало, що він втрачає підтримку однопартійців.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців – на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).
Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.
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За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців – які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.
Нагадаємо:
- Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
- 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
- При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".
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