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У США антиукраїнський кандидат вдруге провалився на виборах спікера Палати представників

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 20:53
У США антиукраїнський кандидат вдруге провалився на виборах спікера Палати представників
Джим Джордан, Getty Images
Противник допомоги Україні Джим Джордан знову не був обраний спікером Палати представників США. Більше того, голосування показало, що він втрачає підтримку однопартійців.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За Джордана під час голосування в середу ввечері віддали голоси 199 республіканців – на одного менше, ніж напередодні: Верн Б'юкенен підтримав кандидатуру іншого однопартійця, Браяна Дональдса (і став єдиним, хто віддав за нього голос).

Будь-який кандидат на посаду спікера Палати представників повинен заручитись підтримкою мінімум 217 конгресменів. Хоча в республіканців є формальна більшість у 221 мандат, вони не можуть дійти одностайної згоди щодо кандидата.

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За висуванця від Демократичної партії Хакіма Джеффріса проголосували всі 212 його однопартійців – які раніше обіцяли не підтримувати жодного представника іншої політсили.

Нагадаємо:

  • Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
  • 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
  • При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

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Теми: СШАУкраїнавибори
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