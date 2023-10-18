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В США антиукраинский кандидат во второй раз провалился на выборах спикера Палаты представителей

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 20:53
В США антиукраинский кандидат во второй раз провалился на выборах спикера Палаты представителей
Джим Джордан, Getty Images

Противник помощи Украине Джим Джордан снова не был избран спикером Палаты представителей США. Более того, голосование показало, что он теряет поддержку однопартийцев.

Источник: "Европейская правда"

Детали: За Джордана во время голосования в среду вечером отдали голоса 199 республиканцев – на одного меньше, чем накануне: Верн Бьюкенен поддержал кандидатуру другого однопартийца, Брайана Дональдса (и стал единственным, кто отдал за него голос).

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Любой кандидат на должность спикера Палаты представителей должен заручиться поддержкой минимум 217 конгрессменов. Хотя у республиканцев есть формальное большинство в 221 мандат, они не могут прийти к единодушному согласию относительно кандидата.

За выдвиженца от Демократической партии Хакима Джеффриса проголосовали все 212 его однопартийцев – которые ранее обещали не поддерживать ни одного представителя другой политсилы.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.
  • Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.
  • При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".

Темы: СШАУкраинавиборы
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