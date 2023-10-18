Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

Тисячі українців, які приїхали до Великої Британії в рамках урядової програми "Житло для України", є бездомними або перебувають під загрозою втрати даху над головою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Національний аудиторський офіс (NAO), який підготував звіт про цю програму, заявив, що 4890 домогосподарств (8% від загальної кількості тих, хто прибув до Англії на той час) були визнані місцевою владою як такі, що потребують допомоги.

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При цьому, ймовірно, йдеться про "занижену картину", оскільки близько третини місцевих органів влади не надали даних, і ризик бездомності "ймовірно, зростатиме", зазначили в NAO.

Точних даних про кількість українців, які стали бездомними, не було надано.

"Місцева влада вжила низку заходів, щоб захистити людей від бездомності, включаючи повернення спонсорських коштів і підтримку для переїзду в орендоване житло, і багатьом буде надано тимчасове житло на цей час", – йдеться у звіті.

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Як повідомлялося, уряд Німеччини в середу запропонував кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українських біженців на своєму ринку праці, закликавши компанії послабити вимоги до знання німецької мови і запропонувати додаткове навчання.

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.