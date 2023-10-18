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Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 21:54
Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой
ФОТО: GETTY

Тысячи украинцев, которые приехали в Великобританию в рамках правительственной программы "Жилье для Украины", являются бездомными или находятся под угрозой потери крыши над головой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой Sky News

Детали: Национальный аудиторский офис (NAO), который подготовил отчет об этой программе, заявил, что 4890 домохозяйств (8% от общего количества прибывших в Англию в то время) были признаны местными властями как нуждающиеся в помощи.

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При этом, вероятно, речь идет о "заниженной картине", поскольку около трети местных органов власти не предоставили данных, и риск бездомности "вероятно, будет расти", отметили в NAO.

Точных данных о количестве украинцев, которые стали бездомными, не было предоставлено.

"Местные власти приняли ряд мер, чтобы защитить людей от бездомности, включая возврат спонсорских средств и поддержку для переезда в арендованное жилье, и многим будет предоставлено временное жилье на это время", – говорится в отчете.

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Как сообщалось, правительство Германии в среду предложило шаги для ускорения интеграции десятков тысяч украинских беженцев на своем рынке труда, призвав компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.

Ранее страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Темы: Великобританиябеженцы
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