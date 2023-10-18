ЗМІ: Німеччина може імпортувати нафту з Росії в обхід санкцій

До Німеччини попри санкційний режим може потрапляти нафта з Росії через дочірнє підприємство "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH, яке ввозить її нібито з Казахстану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розслідування німецьких мовників NDR, WDR і газети Süddeutsche Zeitung

Деталі: Розслідувачі виявили, що головне митне управління Німеччини на початку вересня зобов’язало митні органи Берліна й Франкфурта-на-Одері "без затримок" пропускати нафту для Rosneft Deutschland.

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Хоча розпорядження митного регулятора ФРН не є чимось незвичайним, на практиці воно означає, що дочка "Роснефти" в Німеччині може імпортувати сиру нафту без безпосередньої її перевірки на предмет обходу санкцій.

До санкцій Rosneft Deutschland отримувала 100% нафти з Росії, а нині начебто переорієнтувалась на Казахстан.Тому Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці вбачає "високий ризик" того, що за допомогою таких транзакцій можна обійти російські санкції.

До того ж, казахстанське нафтове родовище, з якого нібито перекачується нафта до Німеччини, частково належить російській компанії "Лукойл". А отже, російська держава все одно може заробляти на цих поставках.

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Нагадаємо, у вересні 2022 року уряд Німеччини відповідно до закону про енергетичну безпеку передав німецький підрозділ "Роснефти" Rosneft Deutschland під опіку Федерального мережевого агентства. Так Берлін фактично отримав контрольний пакет акцій нафтопереробного заводу PCK Schwedt, співвласниками якого є Shell та Eni і який постачає 90% палива Німеччині.

Згодом "Роснефть" подала скаргу на уряд Німеччини за це рішення, але суд відмовився її задовольняти.

Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.