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СМИ: Германия может импортировать нефть из России в обход санкций

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 22:12
СМИ: Германия может импортировать нефть из России в обход санкций
ФОТО: GETTY IMAGES

В Германию несмотря на санкционный режим может попадать нефть из России через дочернее предприятие "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH, которое ввозит ее якобы из Казахстана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное расследование немецких вещателей NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Детали: Расследователи обнаружили, что главное таможенное управление Германии в начале сентября обязало таможенные органы Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать нефть для Rosneft Deutschland.

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Хотя распоряжение таможенного регулятора ФРГ не является чем-то необычным, на практике оно означает, что дочка "Роснефти" в Германии может импортировать сырую нефть без непосредственной ее проверки на предмет обхода санкций.

До санкций Rosneft Deutschland получала 100% нефти из России, а сейчас вроде бы переориентировалась на Казахстан, поэтому Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни видит "высокий риск" того, что с помощью таких транзакций можно обойти российские санкции.

К тому же, казахстанское нефтяное месторождение, с которого якобы перекачивается нефть в Германию, частично принадлежит российской компании "Лукойл". А значит, российское государство все равно может зарабатывать на этих поставках.

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Напомним, в сентябре 2022 года правительство Германии в соответствии с законом об энергетической безопасности передал немецкое подразделение "Роснефти" Rosneft Deutschland под опеку Федерального сетевого агентства. Так Берлин фактически получил контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, совладельцами которого являются Shell и Eni и который поставляет 90% топлива Германии.

Впоследствии "Роснефть" подала жалобу на правительство Германии за это решение, но суд отказался ее удовлетворять.

Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Темы: ГерманиясанкцииРосcиянефть
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