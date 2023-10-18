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Поліція Києва затримала водія, який збив дитину та втік

Тетяна ОлійникСереда, 18 жовтня 2023, 23:03
Поліція Києва затримала водія, який збив дитину та втік
скриншот із відео поліції Києва

У Києві правоохоронці затримали водія позашляховика, який вранці 18 жовтня збив на дорозі 12-річного хлопчика та втік з місця ДТП.

Джерело: поліція Києва, начальник поліції Києва Дмитро Шумейко

Деталі: За інформацією поліції, на вулиці Вернадського водій автомобіля "Лексус" збив на дитину та втік з місця. Для його розшуку у столиці ввели  спеціальну поліцейську операцію.

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Пряма мова Шумейка: "Одразу після ДТП водій зупинив автівку, побачив, що накоїв, однак покинув хлопчика на дорозі та вирішив втекти. Далі він заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати.

Втім, зміна автівки не допомогла йому переховуватись від злочину. Вже за кілька годин патрульні знайшли і другий позашляховик "Мерседес".

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Деталі: Затриманим виявився 39-річний уродженець Івано-Франківщини. Обидва автомобілі у нього вилучили.

12-річного хлопчика із численними травмами доставили до лікарні.

Теми: ДТПполіціяКиїв
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