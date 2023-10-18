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Полиция Киева задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся

Татьяна ОлейникСреда, 18 октября 2023, 23:03
Полиция Киева задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся
скриншот из видео полиции Киева

В Киеве правоохранители задержали водителя внедорожника, который утром 18 октября сбил на дороге 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Источник: полиция Киева, начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко

Детали: По информации полиции, на улице Вернадского водитель автомобиля "Лексус" сбил на ребенка и скрылся с места. Для его розыска в столице была введена специальная полицейская операция.

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Прямая речь Шумейко: "Сразу после ДТП водитель остановил автомобиль, увидел, что натворил, однако бросил мальчика на дороге и решил скрыться. Затем он заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел в другой автомобиль, чтобы полицейские не смогли его разыскать.

Впрочем, смена автомобиля не помогла ему скрываться от преступления. Уже через несколько часов патрульные обнаружили и второй внедорожник "Мерседес".

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Детали: Задержанным оказался 39-летний уроженец Ивано-Франковской области. Оба автомобиля у него изъяли.

12-летний мальчик с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Темы: ДТПполицияКиев
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