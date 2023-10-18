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У Орбана спробували виправдати його зустріч з Путіним і слова про "воєнну операцію"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 18 жовтня 2023, 23:28
У Орбана спробували виправдати його зустріч з Путіним і слова про воєнну операцію
ОРБАН З ПУТІНИМ, GETTY IMAGES

Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш у середу спробував відповісти на критику зустрічі Віктора Орбана з президентом держави-агресора Владіміром Путіним у Китаї.

Джерело: угорський телеканал ATV з посиланням на Гуйяша, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Керівник апарату Орбана прокоментував критику з боку посла США в Угорщині Девіда Прессмана, який заявив, що угорський прем’єр "вирішив стояти з чоловіком, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні".

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"Якщо згадати попередні роки, то ви побачите там зустрічі – багато зустрічей між Джо Байденом і президентом Путіним", – прокоментував це Гуйяш і порадив подивитись на фотографії з цих зустрічей.

На зауваження журналіста ATV, що президенти США й Росії бачились тільки до російського повномасштабного вторгнення в Україну, угорський посадовець нагадав про важливість "говорити про мир і необхідність покласти край російській агресії".

"Саме це прем’єр-міністр і робив, й іншим я б радив чинити так само", – додав він.

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Гуйяш водночас не дав прямої відповіді на питання, чому Орбан на зустрічі з Путіним назвав агресію проти України російським пропагандистським терміном "воєнна операція", а лише нагадав, що офіційна позиція Будапешта – засудження війни та повага до територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер, який зустрічався з главою Кремля.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Теми: ОрбанПутінРосіяУгорщина
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