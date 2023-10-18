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У Орбана попытались оправдать его встречу с Путиным и слова о "военной операции"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 18 октября 2023, 23:28
У Орбана попытались оправдать его встречу с Путиным и слова о военной операции
ОРБАН С ПУТИНЫМ, GETTY IMAGES

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в среду попытался ответить на критику встречи своего шефа Виктора Орбана с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным в Китае.

Источник: венгерский телеканал ATV со ссылкой на Гуйяша, сообщает "Европейская правда"

Детали: Руководитель аппарата Орбана прокомментировал критику со стороны посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, который заявил, что венгерский премьер "решил стоять с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине".

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"Если вспомнить предыдущие годы, то вы увидите там встречи – много встреч между Джо Байденом и президентом Путиным", – прокомментировал это Гуйяш и посоветовал посмотреть на фотографии с этих встреч.

На замечание журналиста ATV, что президенты США и России виделись только до российского полномасштабного вторжения в Украину, венгерский чиновник напомнил о важности "говорить о мире и необходимости положить конец российской агрессии".

"Именно это премьер-министр и делал, и другим я бы советовал поступать так же", – добавил он.

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Гуйяш одновременно не дал прямого ответа на вопрос, почему Орбан на встрече с Путиным назвал агрессию против Украины российским пропагандистским термином "военная операция", а лишь напомнил, что официальная позиция Будапешта – осуждение войны и уважение к территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер, который встречался с главой Кремля.

Орбан регулярно отмечается антиукраинскими заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, он говорил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Темы: ОрбанПутинРосcияВенгрия
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