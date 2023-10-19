У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Четвер, 19 жовтня 2023, 00:58
Вночі 19 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Деталі: Близько першої ночі повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській областях.
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Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.
Оновлено: О 01:16 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в усіх областях.