У низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Вночі 19 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Близько першої ночі повітряну тривогу оголосили в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській областях.

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Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

Оновлено: О 01:16 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в усіх областях.