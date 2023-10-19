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В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 00:58
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 19 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы балистики.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: Около часа ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской областях.

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Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

Обновлено: В 01:16 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы во всех областях.

Темы: воздушная тревога
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