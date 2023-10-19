В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Четверг, 19 октября 2023, 00:58
Ночью 19 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы балистики.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: Около часа ночи воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской областях.
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Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.
Обновлено: В 01:16 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы во всех областях.