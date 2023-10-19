Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

Президент США Джо Байден виступить у четвер зі зверненням до нації, щоб озвучити відповідь на атаку ХАМАСу на Ізраїль і війну Росії проти України.

Джерело: заява Білого дому

Дослівно: "Завтра (у четвер, 19 жовтня – ред.) президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України".

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Деталі: У заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр щодо виступу Байдена зазначається, що він буде виголошений у четвер о 20:00 за східним часом (о 3 ночі 20 жовтня за Києвом – ред.).