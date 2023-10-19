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Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 октября 2023, 02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден выступит в четверг с обращением к нации, чтобы озвучить ответ на атаку ХАМАСа на Израиль и войну России против Украины.

Источник: заявление Белого дома

Дословно: "Завтра (в четверг, 19 октября – ред.) президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАСа против Израиля и жестокую войну России против Украины".

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Детали: В заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно выступления Байдена отмечается, что оно будет произнесено в четверг в 20:00 по восточному времени (в 3 ночи 20 октября по Киеву – ред.).

Темы: БайденУкраинаИзраильвойна
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